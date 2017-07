Festa de Verão da Açores magazine no Cais da Sardinha

Um conceito de festa que se realiza pela primeira vez, cuja ideia surgiu do Grupo Anjos, proprietário do Cais da Sardinha.

“A ideia de realizarmos esta festa com a revista Açores deve-se ao facto de esta se tratar de uma publicação de referência na área do social no arquipélago, mas também dada a relação que o Grupo Anjos tem tido com o Açoriano Oriental”, explicou Patrícia Leite, responsável de marketing, comunicação e eventos do Grupo Anjos.

A festa de sábado vai caracterizar-se pelo seu ambiente descontraído, característico das festas de verão.

“Será uma festa descontraída no Cais da Sardinha, que no fundo é o oásis da cidade de Ponta Delgada, onde colaboradores da Açores magazine e do Açoriano Oriental e o público em geral poderão usufruir de uma noite descontraída num sítio paradísico como o Cais da Sardinha, com muita música e boa disposição”, explicou.

Nesta festa não vai faltar música ao vivo com um DJ, um “photowall” para todos os participantes registarem o momento e, no fim de semana seguinte, uma reportagem na Açores magazine.

A celebrar dois anos, o Cais da Sardinha é caracterizado como um espaço de ‘relax’ e ‘lounge’ no centro histórico de Ponta Delgada e uma localização ‘premium’, dada a vista para o mar, onde todos os fins de semana há festas temáticas e música ao vivo.

Desde este verão tem também um restaurante panorâmico voltado para o mar.

“É um local onde as pessoas são convidadas a descontrair, relaxar e divertirem-se”, resume Patrícia Leite.