Ferro Rodrigues inicia hoje visita oficial de dois dias a Cabo Verde

O presidente do Parlamento, Ferro Rodrigues, inicia hoje uma visita oficial de dois dias a Cabo Verde a convite do homólogo cabo-verdiano, Jorge Maurício dos Santos, para reforço da cooperação parlamentar entre os dois países.

Ferro Rodrigues estará acompanhado pelos vice-presidentes da Assembleia da República, os deputados José Manuel Pureza e Teresa Caeiro, e pelos presidente e vice-presidente do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal - Cabo Verde, deputados Carlos César e Pedro Pimpão.

O programa, restrito à ilha de Santiago, arranca com uma reunião alargada na Assembleia Nacional, na cidade da Praia, estando também previstos encontros com o Presidente da República de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, e com o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva.

Ferro Rodrigues e Jorge Pedro Maurício dos Santos irão assinar um protocolo de cooperação parlamentar "visando aprofundar e consolidar os laços entre os dois parlamentos, no quadro da consolidação da democracia e do Estado de Direito".

O protocolo prevê, entre outros pontos, o apoio português ao projeto de comunicação parlamentar e à instalação da televisão do parlamento cabo-verdiano.

O programa contempla ainda um encontro com o presidente da Câmara Municipal da Praia, Óscar Santos, e visitas à Escola Portuguesa de Cabo Verde - Centro de Ensino e Língua Portuguesa (EPCV-CELP) e à Escola de Hotelaria e Turismo de Cabo Verde.