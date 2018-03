Fernando Santos revela convocados para os particulares com Egito e Holanda

O selecionador português de futebol, Fernando Santos, revela esta quinta-feira a lista de convocados para os particulares com Egito e Holanda, numa chamada em que são esperadas algumas ausências, mas também surpresas.

Jogadores como Pepe, Nelson Semedo e Danilo, todos devido a lesão, são praticamente baixas confirmadas para os dois primeiros jogos de Portugal em 2018, situação que vai obrigar o selecionador nacional a ter que chamar alguns nomes menos habituais.

Muito desfalcado na defesa, o central Rúben Dias, que agarrou a titularidade no Benfica, poderá integrar as escolhas de Fernando Santos, que vai frente a Egito e Holanda começar a preparar a participação dos campeões europeus na fase final do Mundial2018, que vai decorrer na Rússia.

A lista de convocados será divulgada pelo técnico de 63 anos em conferência de imprensa, às 12:00, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

O duelo com o Egito está agendado para 23 de março, em Zurique, na Suíça, e o embate com a Holanda será a 26, em Genebra, igualmente em solo helvético.

Após o anúncio de Fernando Santos, será a vez de o selecionador de sub-21, Rui Jorge, anunciar as suas escolhas para os dois próximos jogos de qualificação para o Europeu de 2019.

A formação lusa de sub-21 defronta o Liechtenstein em 23 de março, pelas 17:45, em Tondela, e mede forças com a Suíça em 28 de março, em Neuchatel, na Suíça.