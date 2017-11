Fernando Santos quer vencer EUA e "dar uma alegria" às vítimas dos incêndios

O selecionador português de futebol, Fernando Santos, prometeu esta segunda-feira que Portugal “vai fazer tudo para vencer” o jogo particular com os Estados Unidos, na terça-feira, para “dar uma alegria” às populações atingidas pelos incêndios.

No Estádio Municipal de Leiria, a seleção disputa mais uma etapa de preparação para o Mundial2018, que serve, em simultâneo, para ajudar vítimas dos incêndios deste verão, à semelhança do que sucedeu com a Arábia Saudita (vitória por 3-0), na sexta-feira, em Viseu.

“A ideia é manter uma equipa forte, para responder aos anseios do povo num momento de solidariedade importante”, sublinhou o selecionador nacional, realçando a resposta do público ao repto solidário lançado pela Federação Portugal de Futebol: “O povo português vai mostrar em Leiria o seu lado humano fortíssimo, como fez em Viseu. Pelo que sei, estamos perto dos 15 mil espetadores amanhã".

Sobre o adversário, e comparando com a Arábia Saudita, Fernando Santos acredita que os norte-americanos são uma equipa mais objetiva e rápida, formada por jogadores "de boa qualidade técnica, que colocam a bola no chão".

"Temos de ter muita atenção. Mas Portugal, estando ao seu nível máximo de concentração e organização, e com a criatividade dos jogadores, pode fazer um bom jogo e vencer", garantiu o técnico, reafirmando que estes jogos servem para os novos selecionados "criarem o hábito de estar em estágio, em treino e corresponder em jogo".

Fernando Santos falou ainda da tarefa que o espera: escolher a lista de jogadores que representará Portugal na Rússia: "Pelo que tenho lido, temos já 50 jogadores certos", ironizou. "Vai ser muito difícil para mim. É bom ter esta dor de cabeça, é sinal da qualidade do jogador português. É muito importante a forma como estão em jogo e estágio".

O selecionador limitou os candidatos a "40 jogadores", dos quais "17 vão ter de ficar de fora". "Há um jogador que vai estar, garantidamente", frisou, aludindo ao capitão Cristiano Ronaldo.

Quanto às ambições, Fernando Santos promete que "Portugal vai estar na Rússia com os mesmos objetivos de sempre: é candidato a atingir o máximo objetivo".

Em Leiria, se for possível, todos os selecionados vão jogar frente aos Estados Unidos da América, avançou Fernando Santos.

Ruben Neves, médio que joga no Wolverhampton, não sabe ainda se será um dos escolhidos: "A pessoa indicada para responder a isso está aqui", disse, apontando para Fernando Santos.

Independentemente de jogar ou não, Ruben Neves diz que será “um jogo difícil”, mas frisou que, se Portuga estiver ao melhor nível, vai bater-se muito bem.

O médio, que se transferiu do FC Porto para Inglaterra esta época, assume a ambição de estar na Rússia, considerando que “qualquer jogador que está aqui tem esse sonho”.

“Felizmente a seleção está muito bem servida. Cabe-me a mim trabalhar o máximo, tal como aos outros. Qualquer escolha feita será boa. [A seleção de] Portugal irá representar muito bem o seu país".

Portugal defronta os Estados Unidos, em jogo de preparação para o Mundial2018, na terça-feira, 14 de novembro, no Estádio Municipal de Leiria, às 19h45.