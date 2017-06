Fernando Santos diz que põe "as mãos no fogo pelo caráter e idoneidade de Ronaldo"

O selecionador português, Fernando Santos, saiu hoje em defesa de Cristiano Ronaldo, afirmando que põe as "mãos no fogo pelo caráter e idoneidade" do futebolista do Real Madrid, que foi acusado de fraude fiscal em Espanha.



"Conheço-o desde os 18 anos. Fui o último treinador dele em Portugal. Ponho as mãos no fogo, e raramente o faço, pelo caráter e idoneidade do senhor Cristiano enquanto homem e enquanto atleta. Fica aqui o meu registo", afirmou Fernando Santos. O técnico de 62 anos falava aos jornalistas na Arena Kazan, na Rússia, na conferência de imprensa de antevisão do duelo de domingo com o México, que marca a estreia absoluta de Portugal na Taça das Confederações. Fernando Santos revelou que tem um pacto com os jogadores da seleção nacional, em que as questões pessoais ficam fora do seio da equipa, quando estão em estágio. "Por isso é que estou tanto com eles fora da seleção, para falar das questões pessoais. Dentro da seleção, é uma relação estratégica. O resto passa fora. Há uma relação fortíssima nesta seleção. Construímos um nós, o eu deixou de existir. Estamos sempre incondicionalmente uns com os outros", frisou. Após esta resposta, o selecionador luso alertou que não iria mais abordar a situação de Cristiano Ronaldo, que foi acusado de fraude fiscal em Espanha no valor de cerca de 15 milhões de euros e poderá estar da saída do Real Madrid. Na mesma conferência de imprensa, o guarda-redes Rui Patrício falou igualmente de Ronaldo e garantiu que o ‘capitão’ está "completamente focado" na seleção nacional e na Taça das Confederações. "Vai fazer uma grande competição. É um exemplo para nós, devido à forma como trabalha, como joga. Está 100 por cento focado na competição", revelou o guardião do Sporting. O Portugal-México está agendado para as 18:00 locais (16:00 horas de Lisboa) de domingo e terá arbitragem do argentino Néstor Pitana. Após o duelo com os ‘aztecas', Portugal defronta a anfitriã Rússia, a 21 de junho, em Moscovo, e fecha o agrupamento a 24 perante a Nova Zelândia, em São Petersburgo. A Taça das Confederações, prova que serve de teste para o Mundial2018, que vai acontecer igualmente na Rússia, arranca hoje e termina a 02 de julho.