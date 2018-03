Fernando Santos anuncia quinta-feira convocados para Egito e Holanda

A Cidade do Futebol será o palco onde que o técnico luso divulgará os eleitos para os embates de preparação para o Mundial de futebol de 2018, que se realiza na Rússia, de 14 de junho a 15 de julho.

Além de se destinarem a preparar o Mundial2018, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) lembra que os dois encontros servirão também para “aproximar a ‘equipa de todos nós’ dos muitos milhares de emigrantes estabelecidos na Europa Central”.

O primeiro encontro, com o Egito, realiza-se a 23 de março, no Estádio Letzingrund, com início às 19:45, enquanto o segundo, com a Holanda, está agendado para três dias depois, no Estágio de Genebra, com início às 19:30.

Após o anuncio de Fernando Santos, será a vez do selecionador de sub-21, Rui Jorge, anunciar as suas escolhas para os dois próximos jogos de qualificação para o Europeu de 2019.

A formação lusa de sub-21 defronta o Liechtenstein a 23 de março, pelas 17:45, em Tondela, e mede forças com a Suíça a 28 de março, em Neuchatel.

O embate de Tondela “servirá para homenagear as populações vítimas das tragédias dos fogos florestais e o trágico incidente que deflagrou numa associação recreativa em Vila Nova de Rainha”, de acordo com o sítio da FPF.