Fernando Negrão diz que PR deixou "uma mensagem de calma"

O líder parlamentar do PSD afirmou este domingo que o Presidente da República deixou no discurso do 10 de Junho "uma mensagem de calma e tranquilidade" e de “necessidade de cumprir o que está acordado".

“Ouvimos uma mensagem de calma, de tranquilidade, da necessidade de cumprir o que está acordado, da necessidade dos calendários serem respeitados e, portanto, foi essa a mensagem do senhor Presidente da República, uma mensagem de tranquilidade para os portugueses”, sustentou Fernando Negrão.

O líder parlamentar do PSD falava, em declarações aos jornalistas, na cidade de Ponta Delgada, ilha de São Miguel, após a cerimónia comemorativa do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, num comentário sobre o discurso do chefe de Estado.

"Naturalmente nós escutaremos todos em conjunto na Assembleia da República a questão do Orçamento. Se ele será negociado pelo PS com os partidos à sua esquerda. Tem sido assim e é expectável que continue a ser assim. E, portanto, o que leio da mensagem do senhor Presidente da República é isso mesmo. A expectativa é essa, que seja negociado pelo PS com os partidos à sua esquerda", comentou ainda Fernando Negrão.