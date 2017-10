Fernando Alonso renova com McLaren até 2018

O piloto Fernando Alonso e a McLaren anunciaram o prolongamento por ano do contrato que vai manter o espanhol na escuderia britânica na temporada de 2018 da Fórmula 1.





"Estou entusiasmado pelo nosso futuro juntos -- estou já a trabalhar arduamente para que seja um sucesso", resumiu o espanhol, que vai continuar a fazer equipa com o seu atual companheiro, o belga Stoffel Vandoorne.

Alonso assumiu o entusiasmo em permanecer na McLaren.

"É onde o meu coração sempre esteve e sinto-me realmente em casa. É uma equipa fantástica, repleta de gente incrível, calorosa e amigável como nunca experienciei na Fórmula 1. Estou incrivelmente feliz por competir aqui", frisou o espanhol.

O campeão do Mundo em 2005 e 2006 diz ainda que é igualmente "importante" o facto de a McLaren ter "recursos técnicos e força financeira para muito rapidamente vencer corridas e campeonatos do mundo na Fórmula 1".

"Apesar de não ter sido fácil nos últimos anos, nunca esquecemos como vencer. Acredito que podemos voltar a isso muito em breve", reforçou.

O piloto de 36 anos, que está na McLaren desde 2015, admitu que estas três temporadas serviram para "planear e contruir o futuro".

"Esta é a equipa que ele ama e o seu coração sempre esteve focado em ficar", revelou a escuderia, que anunciou o prolongamento do vínculo com um vídeo humorístico, com toda a equipa na fábrica a tentar aprender a falar espanhol e o bicampeão a dizer um "até ao próximo ano".

Alonso, atual 16.º do Mundial de pilotos, terminou as temporadas de 2015 e 2016, ambas ao volante de um McLaren, em 17.º e 10.º lugares, respetivamente.