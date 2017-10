Fernando Alonso confirma participação nas 24 Horas de Daytona

O piloto espanhol Fernando Alonso confirmou que vai disputar as 24 horas de Daytona, em 27 e 28 de janeiro de 2018, ao serviço da equipa britânica United Autosports.

O piloto, que se encontra no México para disputar o grande prémio desse país em Fórmula 1 pela McLaren, vai ter como companheiros no carro os britânicos Phil Hanson e o jovem Lando Norris, de 17 anos.

Alonso, campeão do mundo de F1 em 2005 e 2006, aponta a corrida de Daytona como "a mais icónica do panorama de resistência norte-americano e uma das melhores a nivel mundial" e que a participação faz parte do desejo de ser "um piloto completo".

"A experiência vai ajudar-me na preparação para qualquer outra corrida de resistência em que possa participar", disse o piloto de 36 anos, em declarações ao sítio oficial da equipa na Internet.

O espanhol, que participou este ano nas 500 Milhas de Indianápolis, tem falado várias vezes do desejo de tentar conquistar a 'Tripla Coroa' do automobilismo, composta pelas 'Indy500', pelas 24 Horas de Le Mans e pelo Grande Prémio do Mónaco, que já venceu em 2006 e 2007.

Em 2017, as 24 Horas de Daytona foram vencidas pela equipa Wayne Taylor Racing, com os norte-americanos Ricky Taylor, Jordan Taylor e Jeff Gordon, além do italiano Max Angelelli.

Em segundo lugar ficou a Mustang, com os portugueses Filipe Albuquerque, que em 2018 também vai correr na United Motorsports, e João Barbosa, ao lado do brasileiro Christian Fittipaldi.