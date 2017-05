Feira promove aproximação da escola aos pais

O Centro Social e Paroquial N. Sra. Da Oliveira, em parceria com Escola EB1/JI Cecília Meireles, na Fajã de Cima, promove segunda-feira uma feira que visa promover a aproximação da comunidade escolar aos pais, foi hoje anunciado.



Segundo uma nota de imprensa, a feira Coopera +, no âmbito do ProSucesso e das comemorações do Dia da Família, decorrerá no espaço da Escola Cecília Meireles, Fajã de Cima, entre as 10:00 e as 16:00 (mais uma hora em Lisboa), envolvendo todas as turmas da escola.

A Feira Coopera + tem como propósitos promover a aproximação da comunidade escolar aos pais/encarregados de educação, fomentar nos pais uma visão mais positiva da escola, potenciar um maior envolvimento dos pais na vida escolar dos seus filhos e promover uma relação e comunicação escola/família/aluno mais eficaz, acrescenta.