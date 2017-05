Feira Lar, Campo e Mar arranca na sexta-feira

A Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada organiza mais uma edição da Feira Lar, Campo e Mar, a partir de sexta-feira na área da alameda e do pavilhão do Mar, em Ponta Delgada



"Esta feira multissetorial, o maior evento do género que se realiza nos Açores, está direcionada para todos os setores económicos", informa a organização. A maioria dos cerca de 180 expositores é da ilha de São Miguel, dos setores do comércio, indústria, serviços e artesanato. A feira está aberta ao público até dia 25, das 16:00 às 24:00 locais no sábado, domingo e segunda-feira. Nos restantes dias abre das 18:00 às 24:00.