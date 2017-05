Feira Eva Dream na Lagoa

A Câmara Municipal da Lagoa promove este fim de semana, na Praça de Nossa Srª da Graça, a Feira Eva Dream Florir Portugal



De acordo com nota da autarquia, no sábado, pelas 15h00, a feira abrirá com o desfile alegórico às flores protagonizado pela Associação Tradições, Centro de Atividades de Tempos Livres de Lagoa, havendo também a participação de alguns grupos de escuteiros do concelho lagoense.Pelas 15h30 será a voz dos “Street Dance” atuarem. Pelas 17h00, previsto está o concerto acústico pelo Grupo N.7 Geração com a participação do Coro Infantil da Academia Musical de Lagoa, finalizando a feira neste dia com a atuação da Banda Militar dos Açores.

Já no domingo, prevê-se a atuação dos “Step of Dance”, seguindo-se, às 17h00, a atuação dos “Umbrella’s Dream” e, pelas 19h00, haverá a atuação do grupo “Violas e Cavaquinhos de Água D’Alto”. Em ambos os dias, entre as 14h30 e as 19h00, haverá animação infantil com pinturas faciais, modeladores de balões e pulas-pulas, bem como poderá ser visualizada a exposição “Plantas Endémicas dos Açores.”

A Feira Eva Dream Florir Portugal – Lagoa de Flores é organizada também como forma de incentivar as pessoas a florir os seus espaços privados, como os seus jardins e varandas, dando assim o seu contributo na concretização de uma Lagoa mais florida.