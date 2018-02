Feira do Livro Infantojuvenil nas Sete Cidades

Nos dias 2 e 3 de abril, entre as 12h00 e as 18h00, a Junta de Freguesia das Sete Cidades vai acolher a 'Feira do Livro Infantojuvenil Usado...e outros".

A iniciativa parte da Direção Regional da Cultura e, sendo promovida pela Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada, pretende "levar os livros e a leitura a outras localidades da ilha de São Miguel, que não Ponta Delgada", procurando "incentivar o acesso à leitura junto de populações com menos recursos, e que se encontram mais distantes dos principais centros, não dispondo das mesmas oportunidades de contacto com instituições e iniciativas culturais", pode ler-se numa nota de imprensa do executivo açoriano.



A “Feira do Livro Infantojuvenil Usado … e outros” incluirá a venda de livros usados por particulares ou de novos livros provenientes de instituições livreiras que se decidam a marcar presença no evento.





Até ao dia 21 de março, quem quiser ser aderir à iniciativa pode também fazê-lo, doando os seus livros à Campanha de Recolha de Livros Usados, que se desenvolve justamente na Biblioteca Pública de Ponta Delgada.



Em alternativa, e também até ao dia 21 de março, o público poderá inscrever-se, através do endereço: socioeducativo.bparpd@azores.gov.pt , para a Banca de Livros Usados para vender os seus livros.

No dia 2 de abril, pelas 16h00, a feira irá contar com a Hora do Conto para famílias, dinamizada pelo grupo Histórias Requinhas.