Feira de Segurança Infantil regressa à Ribeira Grande

A Ribeira Grande está a acolher, até ao próximo dia 25 de janeiro, no pavilhão da escola Gaspar Frutuoso, a sexta edição da Feira de Segurança Infantil, uma iniciativa da PSP ribeira-grandense e daquele estabelecimento de ensino, que está integrada no âmbito do programa Escola Segura.





O presidente da Câmara da Ribeira Grande presidiu à cerimónia de abertura do evento, tendo apelado às crianças e jovens para seguirem com atenção as diversas recomendações que constam em cada stand, em particular aos cuidados de segurança que devem ter em situações diversas.

“A feira deste ano foca-se na segurança e essa é uma questão que não podemos descurar. A segurança na via pública, em casa ou nos locais de lazer que habitualmente frequentamos, bem como a segurança que devemos ter para com os nossos animais de estimação, seja em casa ou na rua, deve merecer sempre a nossa atenção”, referiu, Alexandre Gaudêncio, citado por uma nota de imprensa da autarquia.

Na ocasião, o edil destacou também que "a segurança começa na prevenção e importa que estejam todos cientes dos cuidados que devem ter no dia a dia” e recomendou às crianças presentes que, chegados a casa, transmitisse as aprendizagens aos encarregados de educação.



A nota informativa municipal dá conta que o evento será visitado por cerca de 1200 crianças, todas elas provenientes dos diferentes estabelecimentos de ensino do concelho.