Federer na final do Open da Austrália

O tenista suíço Roger Federer qualificou-se esta sexta-feira pela 30.ª vez na sua carreira para a final de um torneio do ‘Grand Slam’, ao beneficiar da desistência do sul-coreano Hyeon Chung na segunda meia-final.

Chung, 58.º da hierarquia, retirou-se por lesão quando perdia por 6-1 e 5-2 com o segundo do ‘ranking’ mundial, com pouco mais de uma hora de jogo.

Na final, Federer vai tentar conquistar o seu 20.º título do ‘Grand Slam’ e sexto em Melbourne face ao croata Marin Cilic, sexto jogador mundial, num embate que reedita a final de 2017 do torneio de Wimbledon, que o helvético venceu por 6-3, 6-1 e 6-4.