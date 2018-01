"Federação propõe vencimentos de 150 euros nas pescas" é a manchete do Açoriano Oriental

A manchete do Açoriano Oriental destaca que a Federação das Pescas dos Açores elaborou uma proposta de Convenção Coletiva de Trabalho para o setor, na qual atribui um vencimento mensal fixo de 150 euros para as várias categorias de marítimos, além de uma retribuição variável que se traduz no direito a uma caldeirada e pagamento de soldada.

"Reitor pede à Câmara para proibir trânsito no Campo" é o título da manchete fotográfica. "Pedida ação da população no combate aos ratos", "Casa Branca não negoceia estatuto de ilegais" e "Solução para as Lajes 'não passará por um 'cheque' americano" são os restantes títulos de capa do Açoriano Oriental.