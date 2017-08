Federação de Pescas dos Açores lamenta atraso no plano de reforma do setor

O presidente da Federação de Pescas dos Açores, Gualberto Rita, lamentou hoje o atraso na apresentação do plano de reforma para o setor, que o Governo Regional se comprometeu a concluir "no primeiro trimestre de 2017".

Em declarações à Lusa, o dirigente federativo lembrou que "já se passou muito tempo", desde o prazo definido pelo próprio executivo para concluir o levantamento das condições do setor das pescas no arquipélago, embora reconheça que o trabalho em causa é moroso e difícil.

"Sabemos que poderá ser um trabalho que não se faz de um momento para o outro, mas uma vez que já se passou muito tempo depois do primeiro trimestre, está mais do que na altura deste diagnóstico ser apresentado", sublinhou Gualberto Rita.

No seu entender, este documento é fundamental para que se possam tomar "decisões sérias" sobre o setor das pescas, no sentido de garantir a sua sustentabilidade futura.

De acordo com as estimativas da própria Federação de Pescas dos Açores, deverão existir cerca de um milhar de pescadores a mais a desempenhar a atividade no arquipélago, embora a realidade não seja idêntica em todas as ilhas.

Apesar de ter assumido, inicialmente, o compromisso de apresentar a proposta de reforma do Governo no final do primeiro trimestre de 2017, o secretário regional do Mar, Ciência e Tecnologia, Gui Menezes, admite agora que o processo é "mais complexo" do que o inicialmente previsto.

"Não me vou comprometer com prazos porque há aqui questões que necessitam de ser bem pensadas", explicou o governante, em declarações à Lusa, dando como exemplo, a questão da "mobilidade de pescadores entre ilhas", que está a ser estudada no âmbito desta reestruturação do setor.

Segundo explicou, "há muitos fatores em jogo" nesta reforma das pescas, que necessitam ainda de ser "analisados com cautela", para só depois serem apresentados aos parceiros do setor.