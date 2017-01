FCT abre concurso para seis bolsas de investigação na NASA

A Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) vai abrir concurso para seis bolsas de investigação para estágios na National Aeronautics and Space Administration of the USA (NASA), informou a fundação.



O concurso, que está aberto até dia 30 deste mês, decorre de um acordo de cooperação celebrado entre o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES), a FCT e a NASA em março de 2016 que integrou Portugal no programa internacional de estágios da agência espacial. Podem candidatar-se alunos que estejam a frequentar um doutoramento ou mestrado nas áreas das ciências, tecnologias, engenharias e matemática, e a desenvolver trabalho académico sobretudo na área espacial. As oportunidades, em 12 projetos de investigação da NASA, abarcam áreas científicas como a matemática, a física, a engenharia, a biologia, a nanotecnologia, a aeromecânica ou a informática, entre outras. Os alunos selecionados irão frequentar os estágios entre junho e dezembro de 2017. Segundo a FCT, o espaço é uma área estratégica para Portugal, que tem ganho cada vez mais destaque em termos de investimento e retorno para o país. É também uma das áreas de investigação do Atlantic International Research Centre - AIR Centre, cujo protocolo de criação deverá ser assinado este ano, refere um comunicado da FCT.