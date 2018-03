FC Porto viaja com dois jogadores dos 'B' para Liverpool

FC Porto seguiu esta segunda-feira viagem para Liverpool, Inglaterra, com os futebolistas Luís Mata e Bruno Costa, da equipa B, entre os 20 convocados para a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

No encontro de terça-feira, em que os ‘dragões’ entram com a missão de minimizar a goleada de 5-0 sofrida na primeira mão, o treinador Sérgio Conceição não poderá contar com Alex Telles, Danilo, Tiquinho Soares e Marega, lesionados.

O avançado maliano Marega, melhor marcador dos ‘dragões’, com 20 golos, é a mais recente baixa, tendo contraído uma rotura muscular que o deverá deixar fora dos relvados durante um mês, no ‘clássico’ na sexta-feira com o Sporting (2-1).

Ausências esperadas na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões eram também Danilo e os brasileiros Tiquinho Soares e Alex Telles.

O FC Porto e o Liverpool defrontam-se a partir das 19:45 de terça-feira, no Estádio Anfield Road, em jogo que será arbitrado pelo alemão Felix Zwayer.

Lista dos 20 convocados:

- Guarda-redes: Casillas e José Sá.

- Defesas: Maxi Pereira, Marcano, Ricardo, Reyes, Felipe, Diogo Dalot e Luís Mata.

- Médios: Óliver, Herrera, Corona, André André, Otávio, Sérgio Oliveira,

- Avançados: Brahimi, Aboubakar, Gonçalo Paciência, Waris e Bruno Costa.