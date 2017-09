FC Porto vence Rio Ave e recupera liderança da I Liga

O FC Porto venceu hoje em casa do Rio Ave por 2-1, em jogo da sexta jornada da I Liga de futebol, recuperando assim a liderança da prova, com os mesmos 18 pontos do Sporting.

Golos de Danilo, aos 54 minutos, e de Marega, aos 67, permitiram aos 'dragões' somar a sexta vitória em outros tantos jogos da prova, de nada valendo aos vila-condenses o tento de Nuno Santos, aos 80.

Com esta vitória, o FC Porto fecha a sexta ronda na frente do campeonato com 18 pontos, detendo a vantagem de um golo para o Sporting, segundo com os mesmos pontos, enquanto o Rio Ave é quinto com 10.