FC Porto vence no Mónaco com 'bis' de Aboubakar

O FC Porto conquistou hoje a primeira vitória no Grupo G da Liga dos Campeões de futebol, ao vencer em casa do Mónaco, por 3-0, na segunda jornada, com um ‘bis’ de Vincent Aboubakar

No Estádio Louis II, no Mónaco, o avançado camaronês marcou aos 31 e 69 minutos os dois primeiros golos da partida, antes de o mexicano Miguel Layun fechar a contagem aos 89, com os ‘dragões’ a somarem os primeiros pontos, depois da derrota em casa com o Besiktas na estreia.

O FC Porto passou, assim, a somar três pontos, mais dois do que o campeão francês, que tinha empatado na primeira ronda com o Leipzig. O encontro entre o Besiktas e o Leipzig foi atrasado por uma falha de luz no estádio.