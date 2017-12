FC Porto vence Mónaco e confirma oitavos de final da Liga dos Campeões

Os 'azuis e brancos', que apenas dependiam de si próprios para seguir em frente na 'champions', chegaram ao intervalo a vencer já por 3-0, com dois golos de Aboubakar (09 e 33 minutos) e outro de Brahimi (45), tendo, na segunda parte, Alex Telles (65) e Soares (88) anotado os outros dois golos, enquanto Glik (61), de grande penalidade, e o ex-FC Porto Falcao (78) marcaram para os monegascos.

Com este triunfo, o FC Porto ruma aos oitavos de final no segundo posto do grupo G com 10 pontos, menos dois do que os turcos do Besiktas, vencedores do grupo e que hoje venceram na Alemanha o Leipzig por 2-1, tendo os germânicos terminado no terceiro posto com sete, rumando assim aos 16 avos de final da Liga Europa, enquanto o Mónaco de Leonardo Jardim se despede da Europa no último posto.