FC Porto vence Marítimo e termina 2017 na liderança do campeonato

No último encontro da I Liga em 2017, os ‘dragões’ adiantaram-se pelo mexicano Diego Reyes (19 minutos) e os insulares empataram por Fábio Pacheco (26), antes de o maliano Moussa Marega bisar (45+1 e 78), já depois de o Marítimo ficar reduzido a 10, por expulsão de Gamboa (39).

Com este triunfo, o FC Porto passou a somar 39 pontos, os mesmos do Sporting, mas vantagem na diferença de golos, e mais três do que o Benfica, enquanto o Marítimo, que vinha de cinco jogos sem perder no campeonato, mantém o quinto posto, com 27.