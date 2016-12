FC Porto vence Marítimo e reduz para um ponto desvantagem para o Benfica (vídeos)

O FC Porto recebeu e venceu hoje o Marítimo por 2-1, em jogo antecipado da 15.ª jornada da I Liga de futebol, reduzindo para apenas um ponto a sua desvantagem para o comandante da prova, o Benfica.



Veja aqui os vídeos da partida.

Os 'dragões' chegaram a dispor de uma vantagem de dois golos na partida, depois dos tentos anotados por Brahimi, aos 45, e por André Silva, aos 67, mas um golo de Djousse, aos 85, conferiu ainda alguma incerteza em relação ao resultado final.

Com esta vitória, o FC Porto reforçou o segundo lugar na prova com 31 pontos, menos um do que o Benfica, mas o líder da prova conta menos um jogo, enquanto os insulares baixam ao nono posto com 17 pontos, os mesmos que conta o Belenenses, oitavo.