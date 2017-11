FC Porto vence Leipzig e continua na corrida aos 'oitavos' da Liga dos Campeões

O FC Porto recebeu e venceu hoje os alemães do Leipzig por 3-1, em encontro da quarta jornada do grupo G da Liga dos Campeões de futebol, dando assim um importante passo rumo aos oitavos de final.

Os 'dragões' adiantaram-se cedo no marcador, através de Herrera, aos 13 minutos, ainda permitiram que os germânicos igualassem no arranque da segunda metade por Werner, aos 48, para Danilo, aos 61, e Maxi Pereira, no fecho da partida, aos 90+3, marcarem os golos que ditaram este importante triunfo 'azul e branco'.

A vitória deixa o FC Porto no segundo posto do grupo com seis pontos, mais dois do que os alemães, num grupo liderado pelos turcos do Besiktas com 10, enquanto o Mónaco, de Leonardo Jardim, ocupa a última posição com apenas dois.