FC Porto vence em Tondela e mantém-se no topo da I Liga

Um golo de Aboubakar deu hoje ao FC Porto uma vitória por 1-0 no terreno do Tondela e manteve os 'dragões' no grupo de líderes da I Liga portuguesa de futebol, à passagem da segunda jornada

O avançado camaronês marcou o único golo da partida aos 37 minutos e assegurou à equipa de Sérgio Conceição a segunda vitória no campeonato, que deixa o FC Porto no topo da classificação, em igualdade com Sporting e Rio Ave, todos com seis pontos, enquanto o Tondela é o 14.º, com apenas um ponto.

O tetracampeão Benfica, que visita o Desportivo de Chaves na segunda-feira, e o Vitória de Guimarães, que joga no terreno do Estoril Praia, podem alcançar o trio de líderes.