FC Porto vence em Guimarães e continua a um ponto do líder Benfica (vídeos)

O FC Porto manteve-se hoje a um ponto do líder Benfica, ao vencer por 2-0 no reduto do Vitória de Guimarães, em encontro da 21.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.



Veja aqui os vídeos da partida. O brasileiro Soares, que tinha ‘bisado’ na estreia pelos portistas, face ao Sporting (2-1), inaugurou o marcador frente à sua ex-equipa, aos 36 minutos, e o suplente Diogo Jota selou o resultado final, aos 85. Com este resultado, o FC Porto passou a contar 50 pontos, menos um do que o tricampeão em título e líder Benfica, que sexta-feira venceu por 3-0 na receção ao Arouca, enquanto os minhotos continuam com 35, no quinto posto.