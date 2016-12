FC Porto vence Chaves com reviravolta no marcador (vídeos)

O FC Porto recebeu e venceu hoje o Desportivo de Chaves por 2-1, no jogo que encerrou a 14.ª jornada da I Liga de futebol e que os 'dragões' tiveram de virar, depois de terem estado a perder



Um golo de Rafael Lopes, aos 12 minutos, colocou os flavienses, que já tinham causado sensação quando eliminaram os portistas da Taça, em vantagem na partida, mas os 'dragões' deram a volta à partida no espaço de cinco minutos, com golos do belga Depoitre, aos 72, e de Danilo, aos 77.

Com esta vitória, o FC Porto reforça o segundo posto no campeonato e fica a apenas um ponto do líder Benfica, que tem menos um jogo, enquanto o Chaves é oitavo com 19 pontos.

Veja aqui os vídeos do jogo