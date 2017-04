FC Porto vence Belenenses e sobe provisoriamente à liderança (vídeos)

O FC Porto recebeu e venceu hoje o Belenenses por 3-0 e ascendeu provisoriamente à liderança da I Liga de futebol, em jogo da 28.ª jornada da prova



Os 'dragões' colocaram-se em vantagem já na reta final da primeira parte, com um golo de Danilo, aos 37 minutos, tendo Soares, aos 70, e Brahimi, aos 74, este na conversão de uma grande penalidade, ampliado para a euipa da casa.

A vitória permite ao FC Porto subir provisoriamente à liderança da prova com 67 pontos, mais dois do que o Benfica, que no domingo se desloca a casa do Moreirense, enquanto o Belenenses é 12.º com 32.

