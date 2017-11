FC Porto vence Belenenses e conserva liderança isolada da Liga

Herrera, aos 42 minutos, inaugurou o marcador para os 'dragões', que ampliaram aos 90, por Aboubakar, jogador que está isolado no segundo posto da lista de melhores marcadores com nove golos, menos três do que o comandante, o avançado Jonas, do Benfica.

A vitória garante ao FC Porto o fechar da jornada na liderança com 31 pontos e com pelo menos dois pontos de vantagem para o Sporting - é segundo a cinco, mas com o seu jogo da ronda ainda por disputar -, enquanto o Belenenses é sétimo com 16.