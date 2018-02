FC Porto ultrapassou três vezes equipas inglesas e 'caiu' em oito ocasiões

Em vésperas do primeiro embate do duelo com o Liverpool, para os ‘oitavos’ da Liga dos Campeões, os ‘dragões’ têm de recuar ao ano do segundo título europeu para encontrar o derradeiro apuramento face a conjuntos de terras de ‘sua majestade’.

Em 2003/04, na primeira vez que a ‘Champions’ teve oitavos de final, o FC Porto eliminou o Manchester United, ao vencer em casa por 2-1 e conseguir um feliz empate 1-1 em Old Trafford, onde Costinha apontou o tento do apuramento aos 90 minutos.

Depois desse duelo, que lançou os comandados de José Mourinho para o cetro europeu, os ‘azuis e brancos’ disputaram mais quatro eliminatórias com formações inglesas e caíram sempre, frente a Chelsea, Manchester United, Arsenal e Manchester City.

Em 2006/07, ainda nos ‘oitavos’ da ‘Champions’, os ‘blues’ impuseram-se por um golo (2-1 em casa, após 1-1 no Dragão), e, em 2008/09, nos ‘quartos’, Cristiano Ronaldo apurou o Manchester United com um ‘golão’ no Dragão (1-0), após 2-2 em Old Trafford.

Na época seguinte, o FC Porto conseguiu bater (2-1) o Arsenal na primeira mão dos ‘oitavos’, mas, na segunda, saiu goleado por 5-0 de Londres. Dois anos volvidos, na Liga Europa, foi o Manchester City a afastar os ‘dragões’, com dois triunfos, por 2-1 no Dragão e expressivos 4-0 em Inglaterra.

Antes do confronto de 2003/04 com o Manchester United, o FC Porto havia conseguido dois apuramentos, face ao Wolverhampton, na primeira ronda da Taça UEFA de 1974/75 (4-1 em casa e 1-3 fora), e de novo frente os ‘red devils’, na segunda eliminatória da Taça das Taças de 1977/78 (4-0 em casa e 2-5 fora).

As eliminações foram, porém, em maior número, culpa de Newcastle (1969/70), Tottenham (1991/92), Manchester United (1996/97) e Liverpool (2000/01).

Juntando os jogos na fase de grupos da ‘Champions’, o FC Porto totaliza oito vitórias, nove empate e 19 derrotas, em 36 embates, com 36 golos marcados e 60 sofridos.

Em casa, os números são bem diferentes, com os ‘dragões’ a somarem oito triunfos, sete igualdades e apenas três desaires, com 26-11 em golos.

- Os jogos do FC Porto com clubes ingleses:

A eliminar

Época Prova Adversário Resultados Desfecho

1969/70 TCF/2 Newcastle 0-0 (C), 0-1 (F) Eliminado

1974/75 TU/1 Wolverhampton 4-1 (C), 1-3 (F) Apurado

1977/78 TT/2 Manchester United 4-0 (C), 2-5 (F) Apurado

1991/92 TT/2 Tottenham 1-3 (F), 0-0 (C) Eliminado

1996/97 LC/QF Manchester United 0-4 (F), 0-0 (C) Eliminado

2000/01 TU/QF Liverpool 0-0 (C), 0-2 (F) Eliminado

2003/04 LC/OF Manchester United 2-1 (C), 1-1 (F) Apurado

2006/07 LC/OF Chelsea 1-1 (C), 1-2 (F) Eliminado

2008/09 LC/QF Manchester United 2-2 (F), 0-1 (C) Eliminado

2009/10 LC/OF Arsenal 2-1 (C), 0-5 (F) Eliminado

2011/12 LE/16a Manchester City 1-2 (C), 0-4 (F) Eliminado

Fase de grupos da Liga dos Campeões

Época Prova Adversário Resultados

2004/05 LC/FG Chelsea 1-3 (F), 2-1 (C)

2006/07 LC/FG Arsenal 0-2 (F), 0-0 (C)

2007/08 LC/FG Liverpool 1-1 (C), 1-4 (F)

2008/09 LC/FG Arsenal 0-4 (F), 2-0 (C)

2009/10 LC/FG Chelsea 0-1 (F), 0-1 (C)

2015/16 LC/FG Chelsea 2-1 (C), 0-2 (F)

2016/17 LC/FG Leicester 0-1 (F), 5-0 (C)

- Balanço:

Eliminatórias: 11.

Apuramentos: 3.

Eliminações: 8.

Jogos: 36.

Vitórias: 8.

Empates: 9.

Derrotas: 19.

Golos marcados: 36.

Golos sofridos: 60.