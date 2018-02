FC Porto-Sporting: Dragão venceu oito dos últimos 10 jogos em casa para a Liga

O FC Porto tem uma clara vantagem na receção ao Sporting em jogos da I Liga portuguesa de futebol, com mais de 50% de triunfos, que elevaram para ‘esmagadores’ 80% nos últimos 10 encontros.

Desde 2007/08, o registo é de oito triunfos portistas, um empate a zero, em 2008/09, e uma única vitória dos ‘leões’, por 3-1, em 2015/16, na primeira temporada sob o comando de Jorge Jesus.

A 30 de abril de 2016, os ‘verde e brancos’ venceram com dois tentos do argelino Slimani, aos 23 e 44 minutos, e um do brasileiro Bruno César, aos 85, enquanto os portistas marcaram de grande penalidade, aos 35, pelo mexicano Herrera.

Este triunfo dos ‘leões’ é, porém, exceção ao domínio total do FC Porto, que ganhou por 1-0 em 2007/08, com um tento de Raul Meireles, e triunfou em sete dos últimos oito encontros, incluindo quatro seguidos por dois ou mais golos de diferença.

O avançado colombiano Radamel Falcao foi o protagonista em 2009/10, ao marcar o golo solitário do encontro (1-0), logo aos três minutos, e também em 2010/11, com um ‘bis’, aos 27 e 50 minutos, na vitória por 3-2.

Na época seguinte (2011/12), brilhou o avançado brasileiro Hulk, ao apontar os dois golos do encontro (2-0), o primeiro de grande penalidade, já aos 82 minutos, e o segundo aos 89.

Os ‘dragões’ repetiram a ‘dose’ em 2012/13, com tentos colombianos de Jackson Martínez e James Rodrígues (penálti), e ganharam por 3-1 em 2013/14, com tentos de Josué, em mais um penálti, do brasileiro Danilo e do argentino Lucho.

Em 2014/15, brilhou intensamente o espanhol Cristian Tello, ex-jogador do FC Barcelona, que conseguiu um ‘hat-trick’, com golos aos 31, 58 e 82 minutos.

Depois de seis derrotas consecutivas, o Sporting venceu por 3-1, em 2015/16, mas o FC Porto respondeu na época passada, triunfando por 2-1, com um ‘bis’ do brasileiro Soares, em estreia pelos portistas, proveniente do Vitória de Guimarães.

Com a supremacia total na última década, os ‘dragões’ reforçaram a vantagem no histórico das receções aos ‘leões’ para o campeonato, somando agora mais 31 vitórias (45 contra apenas 14) e 65 golos (147 contra 82).

A vantagem portista no clássico foi construída logo desde os primeiros jogos, com um triunfo por 4-2 em 1934/35, seguido da maior goleada de sempre (10-1).

O melhor período dos ‘dragões’ aconteceu entre 1976/77 e 95/96, com 13 vitórias e sete empates, em 20 jogos, sendo que, nos últimos 20 anos, só perderam duas vezes (13 triunfos e cinco igualdades).

Por seu lado, o Sporting teve os seus melhores momentos entre 1959/60 e 64/65, com quatro vitórias e duas derrotas, e entre 1971/72 e 75/75, período de cinco anos em que se manteve invicto (dois triunfos e três empates).

O ‘clássico’ entre FC Porto e Sporting, a contar para a 25.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, está marcado para sexta-feira, às 20:30, no Estádio do Dragão, no Porto.