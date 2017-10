FC Porto segura liderança da I Liga

O FC Porto falhou hoje o oitavo triunfo consecutivo na I Liga de futebol, mas segurou a liderança, ao empatar 0-0 no reduto do Sporting, segundo classificado, no jogo ‘grande’ da oitava jornada.





No Estádio José Alvalade, em Lisboa, as duas equipas criaram ocasiões para desfazer o ‘nulo’, mais os ‘dragões’, mas nenhuma foi eficaz.

Na classificação, o FC Porto passou a contar 22 pontos, contra 20 do Sporting, que somou o segundo empate consecutivo na prova e o quarto jogo sem ganhar em todas as competições. O tetracampeão Benfica soma 16, mas ainda joga hoje no reduto do Marítimo.