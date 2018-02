FC Porto recebe Liverpool na primeira mão dos oitavos de final da 'Champions'

FC Porto recebe hoje no estádio do Dragão os ingleses do Liverpool, em encontro da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol.

Os 'dragões', que já não podiam contar com o lesionado Danilo, também não farão alinhar o camaronês Vincent Aboubakar, ausente nos dois últimos encontros, mas já poderão contar com o defesa-central espanhol Marcano, recuperado de lesão.

Os ‘dragões’, que lideram a Liga portuguesa, passaram a fase de grupos no segundo lugar, atrás dos turcos do Besiktas, pelo que lhes coube defrontar um vencedor de grupo e com a realização do primeiro jogo em casa.