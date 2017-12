FC Porto recebe difícil Rio Ave e tenta manter-se na luta naTaça da Liga

O FC Porto recebe hoje o Rio Ave (21:15), em encontro em atraso da primeira jornada do grupo D da Taça da Liga em futebol, num jogo em que está quase obrigado a vencer para manter-se na corrida às meias-finais.

Os ‘dragões’ partem para este encontro com um ponto, tal como o Rio Ave (um jogo) e Paços de Ferreira (dois jogos), num grupo que é liderado pelo Leixões, com quatro pontos, mas com dois jogos disputados.

Em caso de derrota, o FC Porto ficará de imediato afastado da próxima ronda, pois ficará a três pontos de Leixões e Rio Ave, que se defrontarão na derradeira jornada e, pelo menos um deles, pontuará.

Em dez edições, o FC Porto foi duas vezes finalista vencido – o melhor desempenho que conseguiu na competição -, e nas duas últimas duas temporadas não conseguiu ultrapassar a fase de grupos da prova.

Também hoje, o Belenenses recebe o Marítimo, ambos com um ponto, em jogo do grupo B, que é liderado pelo Sporting, que goleou o União da Madeira, por 6-0, na quarta-feira.