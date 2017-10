FC Porto recebe 30 milhões de euros da ‘Champions’ 2016/17, Benfica 28, Sporting 18

Os ‘dragões’ receberam dois milhões de euros por terem participado no ‘play-off’, 12,7 milhões pela fase de grupos e outros seis pela presença nos oitavos de final, com 6,181 milhões provenientes da ‘performance’ desportiva e outros 3,849 milhões dos direitos televisivos.

Já as ‘águias’ receberam o mesmo valor pela fase de grupos e os oitavos de final, 4,454 milhões em função dos resultados obtidos e 5,386 milhões dos direitos televisivos.

Os ‘leões’ conseguiram 12,7 milhões da fase de grupos da ‘liga milionária’, 1,727 milhões através dos resultados e 3,753 milhões da transmissão televisiva.

A UEFA atribui uma verba base de 12,7 milhões de euros pela participação na fase de grupos, além de bónus por vitórias ou empates e uma percentagem dos direitos televisivos de cada país, conhecido como ‘market pool’, que é calculado mediante a dimensão do mercado televisivo daquele país, a posição no campeonato e o número de jogos realizados na Europa.

A Juventus, finalista vencida, conseguiu 110,4 milhões de euros, o valor mais alto da temporada, com o Leicester, eliminado nos quartos de final pelo Atlético Madrid, no segundo posto com 81,7 milhões.

Em terceiro ficou o vencedor, o bicampeão europeu Real Madrid, com 81 milhões de euros, enquanto os suíços do Basileia receberam 16,3 milhões, o valor mais baixo das 32 equipas que chegaram à fase de grupos.

De 2018 a 2021, o dinheiro será distribuído segundo um novo modelo, que recompensa mais equipas que cheguem longe e clubes que tenham vencido troféus europeus desde 1955.

Na Liga Europa, o Sporting de Braga arrecadou 5,558 milhões de euros, 2,6 milhões pela participação na fase de grupos, 761 mil euros devido aos resultados obtidos e 2,197 milhões pelo ‘market pool’.

Os minhotos receberam ainda 235 mil euros adicionais devido aos mecanismos de solidariedade da UEFA a clubes que participam nas pré-eliminatórias da prova, com o Marítimo a receber 480 mil.

O vencedor da prova, o Manchester United, lidera a tabela, com 44,5 milhões de euros, mais do dobro de qualquer outro clube, num pote total de 423 milhões para todos os clubes.

Além destas verbas, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) vai distribuir 4,207 milhões de euros pelos clubes profissionais portugueses que não participaram nas fases de grupos das competições europeias na época transata.