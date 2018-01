FC Porto precisa de vencer no Estoril para segurar liderança da I Liga

O FC Porto precisa de vencer hoje no reduto do lanterna-vermelha Estoril Praia, no encontro de encerramento da 18.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, para segurar a liderança, provisoriamente perdida para o Sporting.

Invictos e com quatro triunfos consecutivos, os ‘dragões’ somam 45 pontos, contra 46 do Sporting, que no domingo venceu por 3-0 na receção ao Desportivo das Aves, e 43 do tetracampeão em título Benfica, vencedor em Braga por 3-1, no sábado.

Em reduto alheio, os comandados de Sérgio Conceição venceram seis dois oito encontros disputados, cedendo igualdades apenas em Alvalade (1-1) e na Vila das Aves (1-1).

Pela frente, o FC Porto vai ter o último classificado, um Estoril que precisa de vencer para sair dos lugares de despromoção e só ganhou dois de oito jogos caseiros, perante Vitória de Guimarães (3-0) e Desportivo das Aves (3-2).

No outro encontro do dia, o Moreirense, 16.º, com 14 pontos, e o Vitória de Setúbal, 17.º, com os mesmos 12 dos ‘canarinhos’, encontram-se em Moreira de Cónegos, num embate em que ambos necessitam, urgentemente, de somar pontos.

O Moreirense perdeu na última ronda, depois de dois triunfos consecutivos, enquanto os sadinos, ainda fieis a José Couceiro, seguem numa série de oito jogos sem ganhar, sendo que empataram os derradeiros dois, após seis derrotas de ‘rajada’.

A ronda abriu na sexta-feira, com o triunfo caseiro do Desportivo de Chaves sobre o Vitória de Guimarães (4-3), prosseguiu no sábado, com o Benfica a vencer em Braga por 3-1, e continuou no domingo, com o Sporting a bater o Aves (3-0).

Programa da 18.ª jornada da I Liga:

- Sexta-feira, 12 jan:

Desportivo de Chaves – Vitória de Guimarães, 4-3

- Sábado, 13 jan:

Paços de Ferreira – Marítimo, 0-0

Sporting de Braga – Benfica, 1-3

- Domingo, 14 jan:

Boavista – Portimonense, 2-0

Tondela – Feirense, 3-1

Belenenses – Rio Ave, 1-2

Sporting – Desportivo das Aves, 3-0

- Segunda-feira, 15 jan:

Moreirense – Vitória de Setúbal, 19:00 (SportTV)

Estoril-Praia – FC Porto, 21:00 (SportTV)