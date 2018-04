FC Porto perde com Belenenses e cede a liderança da I Liga ao Benfica

O FC Porto perdeu esta segunda-feira para o Benfica a liderança da I Liga portuguesa de futebol, ao perder em casa do Belenenses, por 2-0, no jogo que fechou a 28.ª jornada.

Os brasileiros Nathan (10 minutos) e Maurides (70) marcaram os golos do conjunto do Restelo, que já não derrotava os ‘dragões’ há mais de 16 anos.

O FC Porto sofreu a segunda derrota consecutiva como visitante, depois de ter perdido com o Paços de Ferreira (1-0), na 26.ª jornada, naquela que foi a sua primeira derrota no campeonato.

Com este resultado, o FC Porto manteve-se com os mesmos 70 pontos, menos um do que o Benfica, que tinha vencido no sábado o Vitória de Guimarães, por 2-0, com um ‘bis’ de Jonas.

Na terceira posição está o Sporting, a seis pontos do Benfica, depois de ter sido batido na visita a casa do Sporting de Braga, quarto, por 1-0.

Com triunfo sobre os ‘dragões’, o Belenenses subiu ao 11.º lugar, com 32 pontos, já a nove da zona de despromoção.