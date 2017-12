FC Porto obrigado a vencer Marítimo para passar natal em primeiro

O FC Porto precisa vencer hoje em casa o Marítimo para passar o Natal na liderança da I Liga de futebol, embora de parceria com o Sporting, que no domingo venceu o Portimonense por 2-0, na 15.ª jornada.

Às 21:00, os ‘dragões’ defrontam o Marítimo, isolado no quinto lugar com 27 pontos, a saber que só o triunfo os manterá no comando, com os mesmos 39 pontos dos ‘leões’ e com mais três do que o Benfica, que no domingo goleou 5-1 em casa do Tondela.

Em casa, os portistas apenas cederam por uma vez (0-0 com o Benfica) em sete desafios, com clara supremacia de 23-3 em golos, enquanto Marítimo, fora, venceu dois encontros, empatou um e perdeu três, com 6-8 em golos.

Duas horas antes, dérbi vimaranense entre Moreirense e Vitória de Guimarães, com os anfitriões a precisar ganhar para se libertarem da lanterna-vermelha e os visitantes necessitados dos três pontos para se manterem na corrida a um lugar na Liga Europa.