FC Porto no Restelo para mais uma 'final' em direção ao título

Depois da derrota do Sporting em Braga (1-0) e da vitória do Benfica em casa sobre o Guimarães (2-0), no sábado, só os 'encarnados' estão em condições de incomodar os portistas, que partem para o jogo de encerramento da ronda com um ponto de atraso em relação aos tetracampeões.

O FC Porto costuma dar-se bem no Restelo, ainda para mais sabendo-se que o Belenenses, treinado por Silas, está num 'tranquilo' 12.º lugar, seis pontos acima da linha de descida e não tem a pressão dos pontos.

Há mais pressão do lado dos comandados de Sérgio Conceição, certamente, já que o Benfica não descola na classificação e aproxima-se cada vez mais o duelo entre primeiro e segundo na Luz, que pode ser decisivo.

Na primeira volta, o FC Porto bateu o Belenenses por 2-0 e continua a ser muito claro a diferença de potencial dos dois 'onzes', mesmo tendo em conta que o líder teve várias situações de lesões, com jogadores ainda não a cem por cento.

Herrera e Brahimi têm estado em gestão de esforço, Alex Telles e Danilo com treino condicionado, Reyes e Corona voltaram desgastados dos jogos de seleção. Na linha da frente, Marega de certeza que ainda não é alternativa, o que deixa a Aboubakar e a Soares o papel de 'goleadores'.

Antes do fecho da 28.ª jornada, o Benfica comanda com 71 pontos, contra 70 do FC Porto, que tem um jogo a menos. O Sporting, com 65 pontos, descolou da luta pelo título e só tem já um ponto a mais do que Sporting de Braga, após a derrota no Minho.

Programa e resultados da 28.ª jornada:

- Quinta-feira, 29 mar:

Desportivo das Aves - Vitória de Setúbal, 1-4

- Sexta-feira, 30 mar:

Marítimo – Feirense, 4-1

Rio Ave – Estoril Praia, 2-0

Boavista – Tondela, 1-1

- Sábado, 31 mar:

Portimonense – Moreirense, 4-3

Paços de Ferreira - Desportivo de Chaves, 2-0

Benfica - Vitória de Guimarães, 2-0

Sporting de Braga – Sporting, 1-0

- Segunda-feira, 02 abr:

Belenenses - FC Porto, 20:00 (Sport TV)