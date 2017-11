FC Porto joga na Turquia boa parte do seu futuro na Liga dos Campeões

A equipa orientada por Sérgio Conceição está no segundo posto com seis pontos, a quatro do Besiktas de Quaresma e Pepe, enquanto o Leipzig soma quatro e o Mónaco de Leonardo Jardim apenas dois, com a equipa francesa a receber esta noite em casa os alemães.

Os ‘dragões’, líderes isolados da I Liga portuguesa, com quatro pontos de avanço para o Sporting e cinco para o Benfica, até podem garantir já o apuramento, devendo vencer e esperar que o perseguidor Leipzig não faça o mesmo com o Mónaco.

Ao Besiktas, que surpreendeu com triunfo 3-1 na Invicta, basta um empate para garantir a classificação com o primeiro lugar no grupo, mas, mesmo perdendo, o conjunto turco pode qualificar-se já, desde que o campeão francês, no qual alinham João Moutinho e Rony Lopes, não perca em casa do Leipzig.

O árbitro espanhol Antonio Mateu Lahoz vai ter a responsabilidade de dirigir o encontro, que se realiza às 17h00 de Lisboa.