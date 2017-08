FC Porto iguala Sporting na liderança ao vencer Sporting de Braga

O FC Porto igualou hoje o Sporting no primeiro lugar da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer na visita ao Sporting de Braga, por 1-0, com um golo do mexicano Jesús Corona.

Os ‘dragões’ asseguraram o triunfo logo aos sete minutos, somando os mesmos 12 pontos do Sporting, que detém o primeiro lugar, por ter mais um golo marcado.

Sporting e FC Porto terminam a ronda com dois pontos de vantagem sobre Benfica e Rio Ave, que empataram 1-1 no sábado, enquanto o Sporting de Braga segue no sétimo lugar, com seis pontos.