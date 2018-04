FC Porto goleia Vitória de Setúbal e mantém liderança da I Liga

Depois de ter sido ultrapassado pelo Benfica no sábado, fruto do triunfo dos 'encarnados' em casa do Estoril Praia, por 2-1, os 'dragões' seguraram a liderança a três jornadas do fim do campeonato.

O maliano Marega (06 minutos), o espanhol Marcano (13), o argelino Brahimi (16), o mexicano Corona (35) e o brasileiro Alex Telles (72) marcaram os golos do FC Porto, que passou a somar 79 pontos, mais dois do que o Benfica e cinco do que o Sporting.

João Amaral ainda reduziu aos 24 minutos para o Vitória de Setúbal, que somou o terceiro jogo consecutivo sem vencer e segue no 14.º lugar, com 29 pontos, apenas mais dois do que o Feirense, 17.º e primeira equipa em zona de despromoção, que recebe na próxima jornada.