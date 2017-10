FC Porto goleia Paços de Ferreira e reforça liderança da I Liga

Ricardo (quatro minutos), o brasileiro Felipe (18), o maliano Marega (25 e 33), o mexicano Corona (65) e o camaronês Aboubakar (72) selaram o triunfo portista, enquanto o ‘canarinho’ Whelton (oito) foi o único a bater José Sá, substituto de Casillas.

A equipa portista, que na ronda anterior tinha empatado a zero em Alvalade, passou a contar 25 pontos, provisoriamente mais cinco do que o Sporting e oito face ao tetracampeão em título Benfica. O Paços de Ferreira manteve-se com nove.