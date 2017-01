FC Porto empata em Paços de Ferreira e fica a seis pontos do Benfica (vídeos)

O FC Porto ficou hoje a seis pontos do líder Benfica, ao empatar a zero em casa do Paços de Ferreira, em jogo da 16.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol



Os 'dragões' somaram o terceiro encontro consecutivo sem vencer em todas as competições e interromperam uma série de quatro triunfos consecutivos no campeonato, mantendo o segundo lugar, com 35 pontos, agora a seis do líder Benfica. Com esta igualdade, o Paços de Ferreira mantém-se na 13.ª posição, com 17 pontos, seis acima da zona de despromoção. Veja aqui os vídeos do jogo