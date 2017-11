FC Porto empata em Istambul e garante pelo menos a Liga Europa

O FC Porto empatou esta terça-feira em casa do Besiktas (1-1), em jogo da quinta jornada da Liga dos Campeões de futebol, e assegurou, pelo menos, a continuidade na Liga Europa, com os turcos a garantirem os oitavos de final.

Na penúltima jornada do Grupo G, o defesa central Felipe colocou o FC Porto, aos 29 minutos, mas o médio Talisca, emprestado pelo Benfica, fez o golo do empate, aos 41 minutos.

Com este resultado, o Besiktas assegurou o apuramento e o primeiro lugar do grupo, mais quatro do que o FC Porto, sete do Leipzig e nove do que o Mónaco. Alemães e franceses defrontam-se ainda esta terça-feira.