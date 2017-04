FC Porto empata em Braga e fica a três pontos do líder Benfica (vídeos)

O FC Porto, segundo classificado, empatou hoje 1-1 no reduto do Sporting de Braga e ficou a três pontos do líder Benfica, em encontro da 29.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol



Pedro Santos adiantou os locais, com um tento aos seis minutos, e ainda desperdiçou uma grande penalidade, nos descontos da primeira parte, aos 45+3 minutos, para, aos 62, o brasileiro Soares restabelecer a igualdade. Os ‘azuis e brancos’ passaram a contar 68 pontos, contra 71 do Benfica (3-0 ao Marítimo), enquanto o Sporting de Braga caiu para o quinto lugar, com 51, a dois do Vitória de Guimarães (3-2 em Chaves). O sporting é terceiro, com 63. Veja aqui os vídeos do jogo