FC Porto e Sporting podem encontrar-se nas meias-finais da Taça de Portugal

O FC Porto joga no reduto do Moreirense e o Sporting desloca-se a casa Cova da Piedade, da II Liga, nos quartos de final da Taça de Portugal em futebol, ditou o sorteio hoje realizado na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Em caso se seguirem em frente, ‘dragões’ encontram-se nas meias-finais, com primeira mão no Estádio do Dragão, no Porto, e segunda no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

Os encontros dos quartos de final realizam-se a 09, 10 ou 11 de janeiro de 2018, enquanto as meias-finais estão previstas para 27 ou 28 de fevereiro ou 01 de março (primeira mão) e 17, 18 ou 19 de abril (segunda).