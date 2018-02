FC Porto e Sporting começam a discutir presença na final da Taça de Portugal

O jogo de hoje, no Estádio do Dragão, será o terceiro dos cinco embates que os dois clubes rivais vão disputar nesta temporada, depois de já terem empatado 0-0 na I Liga e nas meias-finais da Taça da Liga, vencida pelos lisboetas no desempate por grandes penalidades.

As duas equipas vão apresentar-se com estados de espírito opostos: enquanto o FC Porto recuperou a liderança do campeonato, o Sporting caiu do primeiro para o terceiro lugar da prova, em igualdade com o tetracampeão Benfica, ao perder por 2-0 no estádio do Estoril Praia.

A derrota sofrida frente aos ‘canarinhos’, que estava em zona de despromoção, constituiu também o primeiro desaire da equipa treinada por Jorge Jesus nas competições nacionais, um estatuto que passou a ser detido em exclusivo pelos ‘dragões’.

A equipa orientada por Sérgio Conceição não deverá contar com o influente médio Danilo, mantendo-se em dúvida André André e Marcano, enquanto os ‘leões’ deixaram em Lisboa Bas Dost, melhor marcador da equipa, enquanto Gelson viajou para o Porto, mas poderá não recuperar a tempo.

Em 18 de abril – data ainda a confirmar –, Sporting e FC Porto decidem o apuramento para a final da Taça de Portugal, na segunda mão das meias-finais, que se disputa em Alvalade, já depois de se terem reencontrado no Dragão, em 02 de março, na 25.ª jornada da I Liga.

Na outra meia-final, defrontam-se os estreantes Desportivo das Aves e o Caldas, do Campeonato de Portugal, que visita o lanterna vermelha da I Liga a 28 de fevereiro, antes de fechar a eliminatória no seu campo, também a 18 de abril.