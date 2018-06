FC Porto e Benfica confirmam participação nas competições europeias de basquetebol

As mais lidas

Uma presença que só é possível devido ao apoio do Governo Regional dos Açores, entidade interessada na promoção da marca Açores nos palcos europeus de basquetebol através da campanha da União Sportiva.

O sorteio e calendário de ambas as competições organizadas pela FIBA ainda não foi realizado, estando agendado para o início do mês de agosto.

Face à recusa dos responsáveis da Oliveirense, o FC Porto (segundo classificado) e o Benfica (terceiro) foram as equipas abordadas para atuarem nos palcos europeus.

Este dirigente federativo também confirmou que a Oliveirense, campeã da Liga esta temporada, declinou, por motivos financeiros, o convite, via Federação Internacional (FIBA), para participar na 'Basketball Champions League'.

"Já falámos com ambos os clubes e temos a confirmação de que o FC Porto irá marcar presença na Liga dos Campeões de Basquetebol (BCL) e o Benfica na FIBA Europe Cup", revelou Pinto Alberto, diretor das competições da FPB.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok